SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adval Tech-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Adval Tech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,658 Adval Tech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 463,29 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 11.12.2025 auf 36,60 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53,67 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Adval Tech einen Börsenwert von 26,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at