Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Frühe Anlage
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Adval Tech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,658 Adval Tech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 463,29 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 11.12.2025 auf 36,60 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53,67 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Adval Tech einen Börsenwert von 26,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
05.12.25
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)