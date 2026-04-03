Adval Tech Aktie

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WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Performance unter der Lupe 03.04.2026 10:03:38

SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adval Tech-Investment gewesen.

Am 03.04.2025 wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Adval Tech-Papiers betrug an diesem Tag 61,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,260 Adval Tech-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 575,61 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 02.04.2026 auf 35,40 CHF belief. Mit einer Performance von -42,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Adval Tech einen Börsenwert von 25,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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