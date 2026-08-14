Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Adval Tech-Investment im Blick
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren angefallen
Am 14.08.2016 wurde die Adval Tech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 242,00 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,322 Adval Tech-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 1 776,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 82,23 Prozent.
Adval Tech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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