Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Rentable Adval Tech-Anlage?
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23.10.2026 10:03:37
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Adval Tech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 111,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,901 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Adval Tech-Anteile wären am 22.10.2026 38,38 CHF wert, da der Schlussstand 42,60 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 38,38 CHF, was einer negativen Performance von 61,62 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Adval Tech belief sich jüngst auf 32,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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