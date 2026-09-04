AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|AEVIS VICTORIA SA-Anlage im Blick
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: Hätte sich ein AEVIS VICTORIA SA-Investment vor 5 Jahren inzwischen rentiert?
Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in AEVIS VICTORIA SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 775,194 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 961,24 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 03.09.2026 auf 12,85 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0,39 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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