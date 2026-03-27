SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AEVIS VICTORIA SA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,46 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,820 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2026 auf 13,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,17 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AEVIS VICTORIA SA eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at