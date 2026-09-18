AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Lukrativer AEVIS VICTORIA SA-Einstieg?
|
18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr abgeworfen
Am 18.09.2025 wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 13,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 73,529 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 1 088,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,80 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 088,24 CHF, was einer positiven Performance von 8,82 Prozent entspricht.
AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AEVIS VICTORIA SA
|15,00
|-3,54%