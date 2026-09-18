SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen AEVIS VICTORIA SA-Einstiegs gewesen.

Am 18.09.2025 wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 13,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 73,529 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 1 088,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,80 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 088,24 CHF, was einer positiven Performance von 8,82 Prozent entspricht.

AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at