SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 8,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 125,000 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.01.2026 1 725,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,50 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
