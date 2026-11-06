AEVIS VICTORIA Aktie

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WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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Lukrative AEVIS VICTORIA SA-Anlage? 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AEVIS VICTORIA SA gewesen.

Das AEVIS VICTORIA SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AEVIS VICTORIA SA-Anteile letztlich bei 12,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 826,446 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 818,18 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 05.11.2026 auf 14,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 18,18 Prozent.

AEVIS VICTORIA SA wurde am Markt mit 1,22 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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