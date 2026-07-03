AEVIS VICTORIA Aktie

AEVIS VICTORIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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Lukrativer AEVIS VICTORIA SA-Einstieg? 03.07.2026 10:04:07

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren AEVIS VICTORIA SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 18,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 540,541 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 12,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 621,62 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 33,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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