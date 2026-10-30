AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Frühe Investition
|
30.10.2026 10:03:36
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AEVIS VICTORIA SA-Anteile bei 12,55 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,681 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 1 131,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,15 Prozent zugenommen.
AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AEVIS VICTORIA SA
|15,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.