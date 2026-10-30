AEVIS VICTORIA Aktie

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WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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Frühe Investition 30.10.2026 10:03:36

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AEVIS VICTORIA SA-Anteile bei 12,55 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,681 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 1 131,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,15 Prozent zugenommen.

AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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