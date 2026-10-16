SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit AEVIS VICTORIA SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,05 CHF. Bei einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 766,284 AEVIS VICTORIA SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 14,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 264,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,64 Prozent gesteigert.

AEVIS VICTORIA SA wurde am Markt mit 1,26 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at