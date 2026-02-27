AEVIS VICTORIA Aktie

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

Hochrechnung 27.02.2026 10:03:43

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AEVIS VICTORIA SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die AEVIS VICTORIA SA-Aktie letztlich bei 7,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 298,701 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17 662,34 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76,62 Prozent gesteigert.

Am Markt war AEVIS VICTORIA SA jüngst 1,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

