AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|AEVIS VICTORIA SA-Performance im Blick
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem AEVIS VICTORIA SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AEVIS VICTORIA SA-Papier 8,10 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 123,457 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.04.2026 1 679,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 67,90 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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