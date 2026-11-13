AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Langfristige Anlage
|
13.11.2026 10:03:46
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem AEVIS VICTORIA SA-Papier statt. Zum Handelsende stand das AEVIS VICTORIA SA-Papier an diesem Tag bei 12,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,813 AEVIS VICTORIA SA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 14,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 10,55 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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