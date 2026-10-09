AEVIS VICTORIA Aktie

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WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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AEVIS VICTORIA SA-Anlage 09.10.2026 10:04:05

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,85 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 84,388 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 14,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 257,38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,74 Prozent zugenommen.

AEVIS VICTORIA SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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