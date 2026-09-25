AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Lohnende AEVIS VICTORIA SA-Anlage?
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,90 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 529,101 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 15,85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 386,24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,14 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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