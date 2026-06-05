SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,191 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,95 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 688,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,12 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at