AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Performance unter der Lupe
|
05.06.2026 10:03:53
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,191 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,95 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 688,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,12 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
|
10:03
|SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.05.26
|SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Handel in Zürich: SPI am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.05.26
|AEVIS VICTORIA SA – Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt (EQS Group)
|
21.05.26
|AEVIS VICTORIA SA – Ordinary General Meeting of Shareholders: all proposals approved (EQS Group)
|
19.05.26
|AEVIS VICTORIA SA continues its growth in the first quarter of 2026 (EQS Group)