SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine AEVIS VICTORIA SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in AEVIS VICTORIA SA-Aktien gewesen.

Am 12.06.2021 wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 13,05 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 766,284 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 501,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,98 Prozent verringert.

AEVIS VICTORIA SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at