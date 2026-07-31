SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 18,45 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 5,420 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 13,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,54 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 28,46 Prozent gleich.

Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at