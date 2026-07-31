AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Investmentbeispiel
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 18,45 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 5,420 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 13,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,54 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 28,46 Prozent gleich.
Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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