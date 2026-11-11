SPI-Papier Allreal-Aktie: Hätte sich ein Investment in Allreal vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Vor Jahren Allreal-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Allreal-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 193,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51,706 Allreal-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 195,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 082,73 CHF wert. Damit wäre die Investition um 0,83 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Allreal zuletzt 3,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at