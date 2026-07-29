Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Hochrechnung
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.07.2023 wurde die Allreal-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Allreal-Anteile bei 159,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Allreal-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,735 Allreal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 215,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 488,08 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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