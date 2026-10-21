Allreal Aktie

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WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

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Frühes Investment 21.10.2026 10:03:28

SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Allreal-Einstiegs gewesen.

Am 21.10.2023 wurden Allreal-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 141,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,621 Allreal-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 13 305,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 188,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,05 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Allreal belief sich jüngst auf 3,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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