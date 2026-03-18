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Allreal Aktie

Allreal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

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Allreal-Investment 18.03.2026 10:04:50

SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allreal-Aktie Anlegern gebracht.

Die Allreal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Allreal-Papiers betrug an diesem Tag 189,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,269 Allreal-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 180,19 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 17.03.2026 auf 224,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 18,02 Prozent.

Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,70 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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