SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Allreal gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Allreal-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Allreal-Aktie an diesem Tag 181,20 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Allreal-Aktie investierten, hätten nun 0,552 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 209,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 115,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,62 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Allreal einen Börsenwert von 3,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at