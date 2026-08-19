Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Rentable Allreal-Anlage?
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Allreal-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 181,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Allreal-Aktie investierten, hätten nun 55,066 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 203,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 178,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,78 Prozent erhöht.
Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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