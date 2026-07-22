Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Allreal-Investition
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Allreal-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Allreal-Aktie bei 186,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,359 Allreal-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 162,92 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 21.07.2026 auf 217,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 16,29 Prozent mehr wert.
Alle Allreal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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