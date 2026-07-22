SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Allreal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Allreal-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Allreal-Aktie bei 186,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,359 Allreal-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 162,92 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 21.07.2026 auf 217,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 16,29 Prozent mehr wert.

Alle Allreal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at