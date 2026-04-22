Allreal Aktie

Allreal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

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Langfristige Anlage 22.04.2026 10:03:49

SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 22.04.2016 wurde das Allreal-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 126,81 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,789 Allreal-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,12 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Papiers am 21.04.2026 auf 217,00 CHF belief. Mit einer Performance von +71,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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