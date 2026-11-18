Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Allreal-Anlage unter der Lupe
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 18.11.2023 wurde das Allreal-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 146,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,682 Allreal-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 196,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,83 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allreal bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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