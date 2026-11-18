Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 18.11.2023 wurde das Allreal-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 146,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,682 Allreal-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 196,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,83 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Allreal bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at