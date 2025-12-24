SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allreal-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Allreal-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 197,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Allreal-Aktie investierten, hätten nun 50,659 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 10 283,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 203,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,84 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Allreal belief sich zuletzt auf 3,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at