SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen
Allreal-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,903 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 340,02 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Papiers am 03.02.2026 auf 227,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,00 Prozent vermehrt.
Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
