Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Hochrechnung
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Allreal-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Allreal-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 132,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,481 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.03.2026 16 756,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 222,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,57 Prozent vermehrt.
Der Allreal-Wert an der Börse wurde auf 3,67 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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