SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allreal-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Allreal-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Allreal-Aktie betrug an diesem Tag 129,79 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77,046 Allreal-Aktien im Depot. Die gehaltenen Allreal-Anteile wären am 16.06.2026 16 064,07 CHF wert, da der Schlussstand 208,50 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 60,64 Prozent.

Jüngst verzeichnete Allreal eine Marktkapitalisierung von 3,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at