SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.04.2021 wurde das Allreal-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 191,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,138 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 887,38 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Papiers am 14.04.2026 auf 228,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,87 Prozent.

Allreal war somit zuletzt am Markt 3,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at