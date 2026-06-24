Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Frühe Investition
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Allreal-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Allreal-Aktie an diesem Tag bei 187,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,535 Allreal-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (210,00 CHF), wäre das Investment nun 112,30 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,30 Prozent.
Allreal war somit zuletzt am Markt 3,49 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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