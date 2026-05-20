SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allreal von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Allreal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.05.2016 wurden Allreal-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 128,64 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Allreal-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,774 Allreal-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 1 609,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 207,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,91 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Allreal belief sich zuletzt auf 3,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at