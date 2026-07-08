SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allreal von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Allreal-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 183,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,407 Allreal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 213,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 615,89 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,16 Prozent.

Der Marktwert von Allreal betrug jüngst 3,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at