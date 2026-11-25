Wer vor Jahren in Allreal eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Allreal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 193,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Allreal-Aktie investiert, befänden sich nun 5,176 Allreal-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 189,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 982,40 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at