Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Frühe Investition
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Allreal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die Allreal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 193,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Allreal-Aktie investiert, befänden sich nun 5,176 Allreal-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 189,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 982,40 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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