SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Allreal von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Allreal-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Allreal-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 198,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,505 Allreal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Allreal-Aktie auf 191,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,43 Prozent verringert.

Allreal war somit zuletzt am Markt 3,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at