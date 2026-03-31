SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ALSO-Aktien verdienen können.

Am 31.03.2016 wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ALSO-Aktie betrug an diesem Tag 64,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,548 ALSO-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 213,93 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Papiers am 30.03.2026 auf 138,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 113,93 Prozent mehr wert.

Am Markt war ALSO jüngst 1,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at