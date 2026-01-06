SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ALSO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.01.2016 wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,460 ALSO-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 314,60 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Papiers am 05.01.2026 auf 215,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 214,60 Prozent gesteigert.

ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at