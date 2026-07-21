ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Anlage im Blick
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 21.07.2016 wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 73,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 13,680 ALSO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (205,50 CHF), wäre das Investment nun 2 811,22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +181,12 Prozent.
Alle ALSO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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