ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Langfristige Anlage
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit ALSO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 185,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,879 Anteilen. Die gehaltenen ALSO-Papiere wären am 19.01.2026 10 765,09 CHF wert, da der Schlussstand 199,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,65 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für ALSO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
