ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Lohnender ALSO-Einstieg?
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren eingebracht
ALSO-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 185,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die ALSO-Aktie investierten, hätten nun 0,541 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 104,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 193,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 104,76 CHF, was einer positiven Performance von 4,76 Prozent entspricht.
ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALSO AG
|
15:59
|Optimismus in Zürich: So performt der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SPI legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Am Mittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
17.02.26
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|ALSO Holding AG: ALSO mit Rekord-Ergebnis in 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|ALSO Holding AG: ALSO with record results in 2025 (EQS Group)