SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

ALSO-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 185,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die ALSO-Aktie investierten, hätten nun 0,541 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 104,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 193,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 104,76 CHF, was einer positiven Performance von 4,76 Prozent entspricht.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at