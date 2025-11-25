ALSO Aktie
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren eingefahren
Das ALSO-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 179,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,580 ALSO-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 221,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 233,26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,33 Prozent erhöht.
ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
