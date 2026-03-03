SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ALSO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das ALSO-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,45 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 150,489 ALSO-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 163,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 24 559,82 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 145,60 Prozent zugenommen.

Alle ALSO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at