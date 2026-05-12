ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Anlage
|
12.05.2026 10:04:15
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren gekostet
Am 12.05.2023 wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 190,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,525 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 166,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,29 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,71 Prozent.
Zuletzt verbuchte ALSO einen Börsenwert von 2,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALSO AG
|
12.05.26
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
11.05.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
05.05.26
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
29.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26