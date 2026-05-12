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ALSO Aktie

ALSO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

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ALSO-Anlage 12.05.2026 10:04:15

SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in ALSO eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 12.05.2023 wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 190,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,525 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 166,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,29 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,71 Prozent.

Zuletzt verbuchte ALSO einen Börsenwert von 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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