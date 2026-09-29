SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ALSO-Einstiegs gewesen.

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 230,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,384 ALSO-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 164,86 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 28.09.2026 auf 188,20 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 18,35 Prozent gleich.

ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,36 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at