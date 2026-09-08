ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Investmentbeispiel
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit ALSO-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 287,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,843 ALSO-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 192,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 689,90 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,10 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von ALSO belief sich jüngst auf 2,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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