ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Rentables ALSO-Investment?
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 01.09.2023 wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ALSO-Aktie bei 211,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die ALSO-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,728 ALSO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 193,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 913,48 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 8,65 Prozent gleich.
ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,45 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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